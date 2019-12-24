Белоруссия и Россия без пяти минут готовы объединиться

//Политика 13+

24 декабря 2019, 00:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Александр Лукашенко на скриншоте youtube-видео

Москва и Минск до пятницы должны согласовать всю «дорожную карту». Так называется пакет интеграционных документов. Об этом сообщил вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой.

Это объединение уже почти превратилось в финальный поворот сказки, после которой должна прозвучать фраза: «И жили они долго и счастливо». Москва и Минск собирались подписать пакет документов еще 8 декабря. Путин и Лукашенко даже встретились по этому поводу. Но эта встреча превратилась в очередные переговоры.

Пока президент Белоруссии беседовал с российским коллегой, у него дома проходили акции протеста. Впрочем, они выглядели достаточно странными. Оппозиция собрала около тысячи человек. Люди прошли по центру Минска нестройной змейкой. Когда на светофоре загорался красный свет, колонна останавливалась и ждала зеленого. Из-за этого змейка превратилась в сильно растянутую пунктирную линию.

И хотя организатора тех митингов привлекли к административной ответственности за нарушение правил проведения массовых мероприятий, спустя две недели митинг снова повторился. Он был похож на демонстрацию Первомая в советское время. Но в Белоруссии все, как-то, по-советски. И даже эти митинги протеста. Наверное, поэтому на них не обращали внимания.

«На сегодняшний день у нас, большому счету, за исключением нескольких вопросов, которые уточнятся в ближайшие 2-3 дня, интеграционный пакет будет согласован», — заявил Дмитрий Крутой: «Мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали. Это придаст беспрецедентный, новый импульс нашим отношениям».

Параф — это подпись, а парафировать — стало быть, подписывать. Если Путин и Лукашенко, все-таки, парафируют этот пакет, произойдет практически реальное объединение Белоруссии и России. По крайней мере, экономически.

Политически объединение произойдет пока, вряд ли. Минску не нужны политические проблемы Москвы. Лукашенко в последнее время зачастил в Европу. Там ему обещают облегчение визового режима. Путину Запад, если что-то и обещает, то только санкции.