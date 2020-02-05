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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Путин заявил, что Россия готова к восстановлению диалога с Великобританией

, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Путин заявил, что Россия готова к восстановлению диалога с Великобританией
флаг Великобритании, pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин в среду, 5 февраля, в рамках церемонии вручения верительных грамот в Кремле сделал важное заявление. По словам политика, Москва готова к восстановлению диалога с Лондоном.

Глава государства уточнил, что восстановление политического диалога, основанного на взаимоуважении, укрепление торгово-экономических обменов, а также расширение культурно-гуманитарных контактов отвечает интересам и России, и Великобритании. 

Владимир Путин заметил, что текущее состояние отношений Москвы и Лондона едва ли удовлетворяет обе стороны.

ЕТ

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