Путин заявил, что Россия готова к восстановлению диалога с Великобританией

Президент РФ Владимир Путин в среду, 5 февраля, в рамках церемонии вручения верительных грамот в Кремле сделал важное заявление. По словам политика, Москва готова к восстановлению диалога с Лондоном.
Глава государства уточнил, что восстановление политического диалога, основанного на взаимоуважении, укрепление торгово-экономических обменов, а также расширение культурно-гуманитарных контактов отвечает интересам и России, и Великобритании.
Владимир Путин заметил, что текущее состояние отношений Москвы и Лондона едва ли удовлетворяет обе стороны.