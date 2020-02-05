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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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"От состояния отношений России и США зависит мир и безопасность на планете", - Путин

, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В. Путин, фото Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин заявил, что от состояния российско-американских отношений во многом зависит мир и безопасность на планете.  По убеждению российского лидера, отношения между Россией и США должны основываться на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Владимир Путин 5 февраля в Кремле принял верительные грамоты у 23 послов иностранных государств, в том числе у американского посла Джона Джозефа Салливана, и обратился к дипломатам.

Путин отметил, что сейчас человечество вновь оказалось у опасной черты. По его словам, "множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями". Президент РФ сказал, что "в поле зрения дипломатов будут находиться вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических связей, углубления культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми".

Путин объявил, что Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами в сфере контроля над вооружениями, стратегической стабильности, в вопросах борьбы с терроризмом и мирного урегулирования региональных кризисов.

ИЧ

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