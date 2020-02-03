В Совете Федерации не поддержали идею Жириновского о выплатах домохозяйкам

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3 февраля 2020, 20:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

kremlin.ru

Сенаторы не поддержат законопроект о пособиях для домохозяек, ведь в действующем законодательстве уже предусмотрены выплаты в случаях, когда членам семьи нужен дополнительный уход. Об этом заявил первый замглавы комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский.

Ранее Лидер ЛДПР Владимир Жириновский говорил, что намерен установить пособие для неработающих женщин. Женщина, по мнению политика, должна рассчитывать на минимальную зарплату - чуть больше 12 тысяч рублей в месяц.

"Если мы говорим о постоянных выплатах, тогда нужно вносить изменения в Трудовой кодекс", - прокомментировал Рязанский желание Жириновского.

Он также отметил: дополнительный уход за пожилыми родственниками или отпуск в связи с рождением детей уже предусмотрен в законодательстве в плане выплаты пособий. А просто платить пособие за домашний труд вряд ли пройдет