МИД Китая считает, что США не хотят оказать Пекину помощь в борьбе с коронавирусом

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3 февраля 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

МИД Китая обвинил Соединенные Штаты в нежелании оказать Пекину существенную помощь в противодействии инфекции.

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что США намеренно «раздувают панику» из-за вспышки коронавируса и эвакуируют своих граждан с территории Китая, вместо того чтобы предложить помощь в борьбе с инфекцией.

По ее словам, другие государства, столкнувшиеся с вирусом, должны принимать «разумные, спокойные и научно обоснованные решения».

Чуньин заявила, что запрет на въезд в Соединенные Штаты иностранцев, посещавших Китай в последние 14 дней, говорит о нарушении гражданских прав, а не снижает риск заболеваний новым коронавирусом, отметили в МИДе.

США стали первой страной, которая начала эвакуацию, выпустила предупреждение о поездках американцев в Китай и запретила въезд недавно посещавшим КНР иностранцам.

Ранее сообщалось, что 2 февраля советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, о готовности Вашингтона помочь Пекину ведущими специалистами в области здравоохранения, однако в Китае на это предложение пока не ответили.



