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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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США введут режим чрезвычайной ситуации из-за китайского коронавируса

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

США введут режим чрезвычайной ситуации из-за китайского коронавируса
Алекс Азар, фото из соцсети

США вводят режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV, который распространяется в Китае. Глава американского минздрава и социальных служб Алекс Азар объявил, что режим ЧС из-за коронавируса вводится с воскресенья, 2 февраля, с 17:00 по вашингтонскому времени (01:00 мск 3 февраля) во всех штатах.

Как сообщил Азар, это решение принято после заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), объявившей ситуацию с новым коронавирусом чрезвычайной. "Сегодня я объявил, что коронавирус представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в Соединенных Штатах", — цитирует министра пресс-служба.

По словам Азара, каждый гражданин США, возвращающийся из китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, будет подвергаться обязательному карантину в течение 14 дней. Все американцы, которые находились в течение последних 14 дней на территории материкового Китая, по прибытию в США будут тщательно обследованы.

ИЧ

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