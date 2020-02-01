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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

У людей, находившихся в контакте с заболевшим в Забайкалье, коронавирус не выявили

, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

У людей, находившихся в контакте с заболевшим в Забайкалье, коронавирус не выявили
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

У двух человек, которые были в контакте с заболевшим гражданином Китая в Забайкальском крае, коронавирус не выявили. Власти региона сообщили, что состояние здоровья пациента, госпитализированного с новым типом коронавируса, улучшается. Больной остается в специальном изолированном медицинском боксе.

В Тюменской области медики также не выявили признаков заражения коронавирусм  2019-nCoV у учащихся, контактировавших с заболевшей студенткой из Китая.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что у самой студентки из КНР результаты анализов подтвердили наличие коронавируса.

Российский вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал появившуюся версию об искусственном происхождении коронавируса 2019-nCoV.  Щелканов назвал информацию о искусственном происхождении нового коронавируса фейком.

ИЧ

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