У людей, находившихся в контакте с заболевшим в Забайкалье, коронавирус не выявили

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1 февраля 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

У двух человек, которые были в контакте с заболевшим гражданином Китая в Забайкальском крае, коронавирус не выявили. Власти региона сообщили, что состояние здоровья пациента, госпитализированного с новым типом коронавируса, улучшается. Больной остается в специальном изолированном медицинском боксе.

В Тюменской области медики также не выявили признаков заражения коронавирусм 2019-nCoV у учащихся, контактировавших с заболевшей студенткой из Китая.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что у самой студентки из КНР результаты анализов подтвердили наличие коронавируса.

Российский вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал появившуюся версию об искусственном происхождении коронавируса 2019-nCoV. Щелканов назвал информацию о искусственном происхождении нового коронавируса фейком.