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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Российский вирусолог высказался по поводу возможного искусственного происхождениия китайского коронавируса

, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

Российский вирусолог высказался по поводу возможного искусственного происхождениия китайского коронавируса
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Российский вирусолог, заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Михаил Щелканов прокомментировал появившуюся версию об искусственном происхождении коронавируса 2019-nCoV Щелканов назвал информацию о искусственном происхождении нового коронавируса фейком.

Агентство "Синьхуа" два года назад информировало об исследованиях в Уханьском институте вирусологии иммунных механизмов летучих мышей, которые длительное время могут быть переносчиками вирусов, но не болеть. После вспышки в Ухане коронавируса директор экстренного технического центра института вирусных заболеваний Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР Тань Вэньцзе заявил, что новый коронавирус на 90% схож с коронавирусом летучей мыши, которая обитает в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Несколько СМИ написали, что новый коронавирус якобы был искусственно выведен в этом институте.

Наш вирусолог считает, что китайцам повезло - в институте в Ухане есть прекрасная лаборатория вирусологии, поэтому смогли оперативно идентифицировать возбудитель коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, в Китае от коронавируса скончались 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, вылечены и выписаны из клиник 243 человека. Два первых случая коронавируса выявлены в России, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.

ИЧ

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