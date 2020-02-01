Российский вирусолог высказался по поводу возможного искусственного происхождениия китайского коронавируса

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1 февраля 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Российский вирусолог, заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Михаил Щелканов прокомментировал появившуюся версию об искусственном происхождении коронавируса 2019-nCoV. Щелканов назвал информацию о искусственном происхождении нового коронавируса фейком.

Агентство "Синьхуа" два года назад информировало об исследованиях в Уханьском институте вирусологии иммунных механизмов летучих мышей, которые длительное время могут быть переносчиками вирусов, но не болеть. После вспышки в Ухане коронавируса директор экстренного технического центра института вирусных заболеваний Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР Тань Вэньцзе заявил, что новый коронавирус на 90% схож с коронавирусом летучей мыши, которая обитает в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Несколько СМИ написали, что новый коронавирус якобы был искусственно выведен в этом институте.

Наш вирусолог считает, что китайцам повезло - в институте в Ухане есть прекрасная лаборатория вирусологии, поэтому смогли оперативно идентифицировать возбудитель коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, в Китае от коронавируса скончались 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, вылечены и выписаны из клиник 243 человека. Два первых случая коронавируса выявлены в России, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.