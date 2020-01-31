Отраслевые медики принимают меры для профилактики распространения коронавируса

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31 января 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Из-за ситуации, связанной с эпидемиологической ситуацией в Китайской Народной Республике, медицинские работники учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» проводят разъяснительную работу среди граждан РФ по профилактике инфекционных заболеваний.

ОАО «Российские железные дороги» приняло меры по предупреждению распространения коронавируса на ряде приграничных территорий. На вокзалах Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорог проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия.

Работники, контактирующие с пассажирами (включая кассиров и дежурных), обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками. В вокзальных помещениях проводится регулярная дезинфекция специальными моющими составами, организована ревизия вентиляционных систем, введен режим проветривания, размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции, на входах в вокзалы установлены и продолжают устанавливаться тепловизоры для измерения температуры тела пребывающих людей. На вокзалах дежурят врачи сети здравоохранения ОАО РЖД, а медицинские пункты «РЖД-Медицины» дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами. Организованы инструктажи с работниками поездных бригад.

Пассажирские поезда обрабатываются дезинфицирующими средствами. При отправлении проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания. «Российские железные дороги» работают в тесном сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора.

Дополнительные рекомендации дают врачи вирусологи сети РЖД-Медицина. Для ОРВИ любого типа свойственна передача воздушно-капельным путем, поэтому рекомендуется применение индивидуальных средств защиты при общении с людьми, у которых выявились симптомы болезни. Однако, профилактика не менее важна – ведется пропаганда здорового образа жизни. Для укрепления организма надо правильно питаться и включить в рацион продукты с повышенным содержанием витаминов А, С.

Сами же работники компании РЖД, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей, перед заступлением на смену проходят обязательные медицинские осмотры, где внимание уделяется выявлению сотрудников с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ).

Россиянам же лучше соблюдать меры предосторожности при поездках за границу:

– при планировании поездки уточнять эпидемиологическую ситуацию;

– не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

– употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

– не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

– использовать средства защиты органов дыхания (маски);

– мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

– при первых признаках инфекции, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

– при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

Медицинские пункты на вокзалах готовы к приему пассажиров с подозрениями на ОРВИ

Медицинские пункты РЖД-Медицина на железнодорожных вокзалах уже в постоянной готовности к оказанию первичной медицинской помощи. В центрах есть все необходимые средства индивидуальной защиты, противоэпидемические укладки и дезинфицирующие средства, а так же необходимое оборудование и специалисты для диагностики ОРВИ.

Налажено взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и учреждениями здравоохранения при выявлении в пути следования больного с симптомами инфекции или подозрением на нее.

Однако работники медпунктов совместно с лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, готовы обеспечить необходимую диагностику не только пассажирам и работникам РЖД, но и оказать помощь всем нуждающимся.

По всей России у ОАО РЖД имеется сеть больниц «РЖД-Медицина», куда граждане могут обратиться за помощью бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Все медицинских учреждений оборудованы машинами скорой помощи, готовыми выезжать по вызову и госпитализировать граждан. Больницы, медпункты, службы скорой помощи готовы обеспечивать экстренную первую помощь как больным в поездах и на вокзалах, так и гражданскому населению.