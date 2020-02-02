Израиль не пустил в страну китайцев из РФ и отправил их обратно

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2 февраля 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Власти Израиля не пустили в страну прибывших из России граждан Китая и отправили их обратным рейсом в Москву из-за опасения распространения коронавируса. Об этом сообщает израильский портал "Вести".

Сотрудники миграционной службы сослались на приказ Минздрава о противодействии коронавирусу. Как сообщает издание, когда китайцев в защитных масках посадили в самолет на обратный рейс, среди пассажиров возникла паника.

Многие пассажиры отказывались лететь вместе с 35 гражданами КНР. Сотрудники авиакомпании как могли пытались урегулировать конфликт. Двое пассажиров вышли, и лайнер вылетел в Москву с опозданием на два часа.

Ранее АН писали, что самолет Бундесвера, на котором граждане ФРГ и их близкие эвакуируются из китайского города Уханя из-за вспышки пневмонии, не получил разрешение российских властей на промежуточную посадку в Москве.