Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Израиль не пустил в страну китайцев из РФ и отправил их обратно

, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

Израиль не пустил в страну китайцев из РФ и отправил их обратно
фото: pixabay.com

Власти Израиля не пустили в страну прибывших из России граждан Китая и отправили их обратным рейсом в Москву из-за опасения распространения коронавируса. Об этом сообщает израильский портал "Вести".

Сотрудники миграционной службы сослались на приказ Минздрава о противодействии коронавирусу. Как сообщает издание, когда китайцев в защитных масках посадили в самолет на обратный рейс, среди пассажиров возникла паника.

Многие пассажиры отказывались лететь вместе с 35 гражданами КНР. Сотрудники авиакомпании как могли пытались урегулировать конфликт. Двое пассажиров вышли, и лайнер вылетел в Москву с опозданием на два часа.

Ранее АН писали, что самолет Бундесвера, на котором граждане ФРГ и их близкие эвакуируются из китайского города Уханя из-за вспышки пневмонии, не получил разрешение российских властей на промежуточную посадку в Москве.

АС

//картина дня

Здоровье

Немецкие врачи заявили, что коронавирус не может быть очень опасным

Немецкие врачи заявили, что коронавирус не может быть очень опасным

В Германии врачи утверждают, что китайский коронавирус на самом деле менее опасен, чем корь или грипп. По мнению медиков, для паники нет причин, а нагнетение обстановки происходит из-за множества конспирологических предположений.

От Зеленского требуют изъять из денежного оборота монеты и отдать их на переплавку. Вырученными деньгами предлагают пополнить казну. Такая петиция появилась на сайте президента Украины.

От Зеленского требуют изъять из денежного оборота монеты и отдать их на переплавку. Вырученными деньгами предлагают…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Российское посольство в Лондоне выясняет, пострадали ли граждане России при инциденте в столице Великобритании. Ранее сообщалось, что на юге Лондона неизвестный с ножом…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Певица МакSim, по паспорту Мрина Абросимова, вынуждена покинуть сцену по состоянию здоровья. Врачи дали ей рекомендации на протяжении длительного времени не ездить…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

У Елены Ханги изменилось выражение лица, когда Лера Кудрявцева задала ей вопрос про мужчину "на миллион". Отец Ханги был премьером Занзибара. Супруг Елены Игорь…