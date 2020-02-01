Москва запретила посадку немецкому самолету из КНР

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1 февраля 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Самолет Бундесвера, на котором граждане ФРГ и их близкие эвакуируются из китайского города Уханя из-за вспышки пневмонии, не получил разрешение российских властей на промежуточную посадку в Москве.

На обратном пути из Уханя борту потребовалась дозаправка и смена экипажа. Ранее в Москву уже прибыли пилоты на смену. Однако Москва посадку не разрешила, заявила глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"У нас было разрешение на перелет, разрешение на посадку также было обещано", - отметила она. Самолет был перенаправлен в Хельсинки. Российская сторона объяснила это недостаточной пропускной способностью в аэропорту.

Ранее АН сообщали, что 1 февраля самолеты Воздушно-космических сил России начнут выполнять рейсы для эвакуации граждан России из Китая. Приказ о привлечении военной авиации отдал президент России Владимир Путин.