Москва запретила посадку немецкому самолету из КНР

Самолет Бундесвера, на котором граждане ФРГ и их близкие эвакуируются из китайского города Уханя из-за вспышки пневмонии, не получил разрешение российских властей на промежуточную посадку в Москве.
На обратном пути из Уханя борту потребовалась дозаправка и смена экипажа. Ранее в Москву уже прибыли пилоты на смену. Однако Москва посадку не разрешила, заявила глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"У нас было разрешение на перелет, разрешение на посадку также было обещано", - отметила она. Самолет был перенаправлен в Хельсинки. Российская сторона объяснила это недостаточной пропускной способностью в аэропорту.
Ранее АН сообщали, что 1 февраля самолеты Воздушно-космических сил России начнут выполнять рейсы для эвакуации граждан России из Китая. Приказ о привлечении военной авиации отдал президент России Владимир Путин.