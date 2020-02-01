Для эвакуации россиян из Китая привлекут самолеты ВКС России

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1 февраля 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

1 февраля самолеты Воздушно-космических сил России начнут выполнять рейсы для эвакуации граждан России из Китая.

Приказ о привлечении военной авиации отдал президент России Владимир Путин. Россиян самолетами ВКС будут вывозить из наиболее пораженных коронавирусом регионов Китая.

Ранее российское посольство в Пекине объявило, что составляет списки желающих срочно покинуть провинцию Хубэй. Всем эвакуированным на родину россиянам предстоит провести 14 дней в карантине.

С 1 февраля Россия останавливает авиасообщение с Китаем, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево.