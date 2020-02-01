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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Посольство РФ в Китае начало подготовку к эвакуации россиян из провинции Хубэй и города Ухань

, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Посольство РФ в КНР

Посольство РФ в Китае начало подготовку к эвакуации россиян из провинции Хубэй и города Ухань

Посольство РФ в Китае начало подготовку к эвакуации россиян из провинции Хубэй и города Ухань.
Перечень необходимых данных для граждан опубликован на сайте дипмиссии.

Посольство формирует список граждан России, намеренных в срочном порядке покинуть территорию провинции. Для включения в список просьба предоставить следующие данные:

1. Фото первой страницы паспорта, фото визы, фото въездной печати в КНР
2. Точный адрес на китайском языке
3. Планируете ли уезжать?
4. Если Вы работали в Китае, то где?
5. Адрес прописки и фактический адрес в России;
6. Российский и китайский мобильный телефон
7. E-mail

В сообщении просят указать сведения о членах семьи - иностранцах, с которыми вы проживаете в Китае.
Посольство обратило внимание, что граждане, покинувшие пров.Хубэй в рамках эвакуации, будут помещены на 14-дневный карантин при возвращении в Россию.

В Китае в конце декабря  власти заявили о вспышке вирусной пневмонии в городе Ухани. Возбудителем заболевания диагностирован коронавирус. По последним данным, в Китае им заражены более 11 тысяч человек. 259 человек умерли. 245 вылечены. 

ИЧ

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