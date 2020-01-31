Министр обороны Латвии: Наши отношения с Данией могут стать чувствительными

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31 января 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс, фото twitter.com

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс высказал свое мнение о взаимоотношениях между Данией и Латвией. По мнению министра, данные отношения могут ухудшиться. Почему?

Уже несколько месяцев жители Латвии переживают за судьбу своей землячки Кристине Мисане, которая находится в датской тюрьме. Ее вина в том, что увезла своего ребенка из ЮАР без разрешения мужа.

Кристине Мисане познакомилась с гражданином ЮАР и родила от него дочь. Отношения супругов стали портиться из-за денег: отец ребенка стал требовать у Кристине деньги на собственные нужды. Получив отказ, мужчина стал избивать Кристине и издеваться над ребенком. Не выдержав такой жизни гражданка Латвии вернулась на родину. Вместе с дочерью. Спустя некоторое время, Кристине отправилась с рабочей поездкой в Мозамбик. В Копенгагене была пересадка, где Мисане и задержали. Как оказалось, ее разыскивал Интерпол. Кристине обвиняли в похищении собственного ребенка, мошенничестве и нарушении законов ЮАР.

Гражданка Латвии находится под стражей в Дании. Ей грозит депортация в ЮАР, где она может получить тюремный срок до 15 лет.

Власти Латвии всеми силами помогают решить вопрос о возвращении Мисане домой. Решение данного вопроса находится под контролем президента Латвии.

Выяснилось, что 30 января суд Дании решил оставить под арестом гражданку Латвии. На заседании рассматривался вопрос о том, оставить ли Мисане под стражей в Дании или освободить ее, так как правоохранительные власти ЮАР не забрали Кристине в положенный законом срок.

Первоначально суд решил отпустить гражданку Латвии, но прокуратура Дании моментально предъявила иск – оставить под стражей потому, что есть веский аргумент!!! Власти ЮАР ГАРАНТИРОВАЛИ место гражданки Латвии в тюрьме вместе с другими заключенными, где она будет иметь 4, 4 кв. м личного пространства!

Данное решение возмутило жителей Латвии и политиков.

Комментарии министра обороны Латвии Артиса Пабрикса: «Кажется, вскоре отношения между странами станут чувствительными. Наша гражданка Мисане уже 418 дней находится в датской тюрьме, рискуя быть переданной в ЮАР за преступление, которое не является настоящим преступлением. Позор для юридической и политической системы Дании. Разве власти Дании так же относятся к своим гражданам?»

Комментарии специально для «Аргументов Недели» юриста, политика Гунарса Кутриса: «Ситуация, конечно, сложная. Я знаю, что правительство Латвии делает абсолютно все, чтобы вернуть Кристине Мисане домой. Было решение парламента Латвии, что они проведут переговоры с парламентом Дании по данному вопросу. Ситуация такова: прокуратура Копенгагена подала иск с просьбой оставить Мисане под стражей. На данный момент гражданка Латвии в тюрьме Копенгагена и ждет, когда суд рассмотрит иск прокуратуры. Есть такой нюанс: правоохранительные органы ЮАР не забрали в положенный срок Мисане, но латвийская прокуратура не получила документы, которые свидетельствуют о том, что конкретно вменяют гражданке Латвии. Лично я не знаю об этом. Если речь идет только о «разборках» с отцом ребенка и о самом ребенке – одно дело. Суд ЮАР может рассмотреть данное дело. Если же речь идет о мошенничестве, нарушении постановления суда, то это не только в компетенции ЮАР. Г-жа Мисане – гражданка европейского государства. Существует такое понятие, как Конвенция об экстрадиции. Выдача лиц – право государства, но не обязанность. Обязанностью она становится только в случае двустороннего соглашения. Все зависит от тяжести преступления, серьезности наказания. Для этого надо изучить все документы. Я знаю, что наше государство очень серьезно относится к данному вопросу. Думаю, что ЮАР понимает такую серьезность. Мне сложно сказать, почему Мисане решила вернуться в Мозамбик. Не совсем грамотный поступок. Возможно, что она считала себя защищенной, как гражданка страны ЕС. Но ее могли и арестовать и в ЮАР. Вот тогда совсем нехорошо было бы. Странный поступок. Если бы г-жа Мисане осталась в Латвии, то ее бы власти никогда не выдали бы. Однозначно!»

Действительно, ситуация сложная. Остается ждать и молится.