Это нужно не мертвым: Холокост в оккупированной немцами Латвии

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27 января 2020, 22:39 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото Русского Союза Латвии

Сегодня, 27 января, мир вспоминает жертв Холокоста. Мир помнит безвинно убитых и замученных. Сегодня Латвия почтила память тех, кто не дожил до мирного времени.

В Латвии есть Румбульский лес. В 1941 году, всего за два дня было уничтожено нацистами почти 30 тысяч евреев. Сегодня, на том самом кровавом месте, стоит булыжник из рижского гетто. Мемориальный комплекс. Память. Боль. Слезы.

В музее истории оккупации Латвии есть раздел, посвященный жертвам Холокоста.

Что знает о том времени Латвия?

Организованный нацистами Холокост против евреев на оккупированной нацистами Латвии был заранее спланирован и осуществлен быстро и жестоко. Уничтожение евреев на латвийской земле началось сразу после вступления оккупационной армии на территорию. Массовое истребление евреев завершилось в течении полугода.

Своеобразная «акция» по уничтожению евреев началась в июне и продолжалась до сентября. Наиболее массовое истребление происходило в Риге, Даугавпилсе, Лиепае. В сентябре для оставшихся в живых евреев в Риге установили гетто.

А с 30 ноября по 8 декабря вновь возобновилось уничтожение. Евреев вывозили в Румбульский лес и расстреливали. Было уничтожено 25 000 стариков, женщин, детей.

Комментарии министра обороны Латвии Артиса Пабрикса: «Я должен извиниться за то, что Латвийского государства тогда не существовало, за то, что оно не могло спасти своих сограждан, своих евреев, и допустило на земле такое преступление. Мы не могли предотвратить. Мы должны осудить не только преступления нацизма здесь, на латвийской земле, но и признать ответственность проживающих в Латвии граждан, которые тогда или молчали, или, к сожалению, участвовали в преступлениях».

Сегодня Латвия почтила память невинно убиенных. И совсем неважно на каком языке говорил человек. Все было понятно и без слов.