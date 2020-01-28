История матери, которой помогает вся Латвия

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28 января 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Кристине Мисане, фото соцсети

Ее зовут Кристине Мисане. Она гражданка Латвии. Южная Африка обвиняет ее в том, что она похитила собственного ребенка от мужа – тирана и вывезла его к себе на родину. Кристине грозит в ЮАР до 15 лет тюрьмы. Даже президент Латвии Эгилс Левитс подключился к делу матери.

История Кристине Мисане

Начало истории гражданки Латвии Кристине Мисане обычное: молодая девушка с юридическим образованием и с любимым мужем решили заняться бизнесом в какой-нибудь теплой стране. Почему бы и нет? Весь мир открыт! Выбор пал на Южную Африку. Супруги работали в национальном парке Крюгер, н затем решили переехать в Мозамбик. Семья посчитала, что люди там добры к иностранцам, уровень преступности средней, да и португальский язык выучить не так уж и сложно. Сказано - сделано! Действительно, карьера у супругов пошла в гору. Кристина освоила местное законодательство и стала даже консультировать жителей. Дальше – больше. Супруги начали строить гостиничный бизнес. И вполне успешно. А потом… Потом, как часто бывает в жизни, супруги охладели друг к другу и итог – развод.

Продолжение истории

2013 год. Кристине поехала в аэропорт, чтобы встретить родственника из Риги. По дороге домой у машины спустило колесо. Девушка совершенно не знала, что делать. Проезжающая навстречу машина остановилась и из нее вышел приятный белокожий мужчина, который помог Кристине заменить колесо. Вот так и началась «романтическая» история второй любви Кристине Мисане.

Да, Кристине влюбилась! Мужчина воспитывал сыновей от предыдущего брака, а у девушки тоже был ребенок от «старых» отношений. Влюбленные стали встречаться. Кристина забеременела. Что побудило девушку из Латвии, юриста доверить свои банковские счета любимому, но постороннему человеку – сложно сказать! Кристине утверждает, что к этому «причастны» роды. Немного страха, проблемы с сердцем, но счетами стал заниматься «приятный белокожий мужчина». Кристине родила дочку.

Конец «романтических» отношений не так уж приятен: мужчина, пользуясь правами отца ребенка и играя на чувствах Кристине, постоянно просил у нее денег. Она давала. Но в один момент отказала. Итог понятен: угрозы о том, что он порвет с ней отношения, потом в ход пошли кулаки и серьезные побои. Конфликт обострился. После очередного избиения Кристине не выдержала, забрала детей и бежала в Латвию.

Это далеко не конец истории. По словам сестры Кристине Марите, мужчина приезжал в Латвию, жил в их доме, просил сестру повлиять на «любимую», а потом …предложил ей (сестре) забрать ребенка (почему?) на воспитание в обмен на 500 тысяч евро. Сестра отказала.

Что побудило Кристине Мисане вновь «сорваться» в Мозамбик – сложно понять! Но женщина поехала. В аэропорту Дании Кристине была арестована. Случилось это в декабре 2018 года. Теперь девушке грозит депортация в ЮАР. Ее обвиняют в похищении ребенка, подделки документов.

Почему здравомыслящая девушка, юрист, зная, что не все дела улажены в ЮАР и есть проблемы с отцом ребенка, вновь отправляется в «путешествие»?

Весь вопрос в деньгах! Как утверждает сестра Кристине, девушка одна содержит семью и бизнес остался на чужбине. Женщина хотела уладить дела и вернуться в Латвию. Увы! Там, где большие деньги, то там и большие проблемы! На пути в Африку Кристину арестовали в Дании.

В чем обвиняют Кристине Мисане?

Южная Африка обвиняет гражданку Латвии в похищении ребенка, нарушении постановления суда о запрете вывоза девочки из страны, мошенничестве и подделки документов.

Комментарии сестры Кристине Марите Батрака: «В ЮАР действует англосаксонская судебная система. Если есть обвинения в мошенничестве, то необходимо доказать, что ты невиновен. Против Кристине ее партнер выдвинул много обвинений. И сестре может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы. Но если учесть, что происходит в тюрьмах ЮАР, то это просто смертный приговор. Невозможно так разлучать мать с дочерью. Но почему еще в 2019 году, когда Кристине была арестована в Дании, то Генеральная прокуратура Латвии не приняла меры? Дело в том, что датская сторона предложила Генеральной прокуратуре Латвии принять своего гражданина для судебного разбирательства, но прокурор ответил, что не было оснований (юридических) для выдачи европейского ордера на арест Кристине, поскольку максимальный срок наказания за такие преступления в Латвии менее одного года. Как же так можно? А теперь Кристине ждет депортация в ЮАР и тюрьма!»

Комментарии Генпрокурора Латвии Эрика Калнмейера: «Прокуратура не бездействовала в деле Кристине Мисане. Сделано все возможное. Мы не имели права выдавать европейский ордер на арест, нарушив те условия, которые надлежит выполнять. Что прокуратура нарушила? Я не отказываюсь, что мы не смогли проанализировать ситуацию и оценить. Ног какие тут нарушения? Конечно, мы обратимся в ЮАР с просьбой оценить ситуацию и с нашей стороны. Через МИД, конечно. Мы готовим документы и обратимся с подтверждением, чтобы перенять процесс».

Комментарии главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича: «МИД Латвии оказывает консультативную помощь Кристине Мисане, отправляют «ноты» в МИД Дании. Мы делаем все возможное! Но нужно иметь в виду, что ни МИД, ни правительство не может повлиять на решение датского суда. Даже премьер-министр Латвии разговаривал с премьером Дании по поводу Кристине».

Надо отдать должное, что к делу Кристине Мисане подключился и президент Латвии Эгил Левитс: в рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент Латвии встретился с главой МИД ЮАР и кратко проинформировал о деле Мисане. Министр иностранных дел ЮАР г-н Пандор обещал передать данную информацию Минюсту своей страны.

А, что же жители Латвии?

Поддерживают Кристине и ее дочь! Дело Мисане получило широкую огласку в Латвии. Ей сочувствуют!

Смогут ли помочь высокопоставленные и влиятельные чиновники Латвии одной МАТЕРИ?