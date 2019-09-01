Главе МИД Латвии напомнили о его советском прошлом

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков раскритиковал заявление министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича о том, что Прибалтика никогда не входила в состав СССР, а была просто оккупация.

«Глава МИД Латвии Ринкевич благополучно родился в советском роддоме, ходил в советский детсад, лечился в советских больницах, учился в советской школе. Он называет это жизнью в оккупации. Он не знает, что такое оккупация. Есть глупость, и есть большая глупость и есть его заявление».

Напомним, что недавно глава МИД Латвии разместил свой пост в социальных сетях, где отметил, что балтийские страны были оккупированы СССР.

«Здесь никогда не было балтийских советских республик. Страны Балтии были оккупированы СССР».

Посольство РФ в Латвии тоже высказалось по поводу слов г-на Ринкевича. Высказалось коротко и четко: «Нельзя выйти, предварительно не войдя».