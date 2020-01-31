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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Секретные гости Зеленского таскают ему колбасу и конфеты

, 17:00 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Секретные гости Зеленского таскают ему колбасу и конфеты
Владимир Зеленский на фото своей пресс-службы

Президента Украины подловили на визитах «тайных гостей». Они ему заносят презенты, среди которых преимущественно подарочные наборы еды. Когда их об этом спрашивают, они пугаются.

В числе тайных гостей президента Украины называют предпринимателей, судей, актеров студии «Квартал 95». Кроме того, в число новых приближенных украинского лидера называют людей из окружения сбежавшего экс-президента Украины Виктора Януковича.

К Зеленскому посетители приходят с подарочными наборами. В корзинах были замечены графины, батоны колбасы и коробка конфет.

Когда гостей президента Украины спрашивали для кого предназначены наборы, те смущались и заявляли, что для себя. Вместе с тем, зайдя в Офис президента с корзинами, они возвращались уже без них. В президентской администрации кабинетов у них нет.

В целом, нелепые наборы лишь маленький штришок в общей картине под названием "Нынешний официальный Киев". Команда Зеленского уже стала на Украине посмешищем. К своему президенту украинцы относятся, как к скомороху. Министры нового кабмина регулярно становятся посмешищем неоднозначными поступками.

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