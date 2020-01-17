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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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«Странный» украинский министр опять отличился неведомой фотоерундой

, 19:48 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: фейсбук министра юстиции Украины

«Странный» украинский министр опять отличился неведомой фотоерундой
странное фото министра юстиции Украины

Украинский министр юстиции Денис Малюська выложил новое фотонедоразумение. На своей официальной страничке он опубликовал фото, которое совершенно не вяжется с его статусом федерального чиновника.

Снимок сделан в кабинете министра. На ней представлена работа кисти. Не кисти художника, а кисти человека. И эта работа при помощи авторучки. Судя по всему, кисть принадлежит самому министру юстиции, который сидит под столом.

Это фото должно было стать юмореской. В подписи к снимку глава министерства юстиции Украины поделился «юмором смеха», вероятно, предполагая «овации аплодисментов» в качестве реакции.

«Даже если я умру (не то, что буду в статусе ИО) все равно рука сможет подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства», — написал Денис Малюська в описании фото: «И да. Я поддерживаю Алексея Гончарука. Он лучший премьер в истории Украины».

Возможно, это все выглядело бы смешно, если бы фото не казалось нелепым. Министр юстиции федерального уровня сидит под столом, чтобы сделать фото! Завтра он в том же кабинете будет встречаться с серьезными влиятельными людьми. Они будут смотреть на него, как на клоуна.

Кабинет министра на фотографической «дребедени» воплощает, наверное, весь украинских кабинет министров.В нынешнюю пятницу, 17 января, на своих страничках в фейсбуке многие из глав украинских министерств устроили Гончаруку настоящую «техасскую лизню лизняпилой». Премьер-министр подал заявление об отставке в адрес Зеленского.

Причем коллеги Малюськи сделали это примерно так же нелепо, как министр юстиции. Его пассаж про поддержку Гончарука, мол, он «лучший премьер в истории Украины» выглядит, как: «Ай, да я, спасибо мне!» Потому что работа премьер-министра складывается из совокупности работ глав министерств. А лучшим Гончарук быть не может, потому что заявление подал после того, как опростоволосился на скандальной записи с внутреннего совещания, в ходе которого признал себя профаном. После публикации этого аудио он и "подал в отставку".

Ранее Денис Малюська политически оскоромился, опубликовав не менее странное фото с башмаками на столе. В тот раз был пассаж в адрес новости о заявлении об увольнении в связи с низкой зарплатой. Наверное, после того фото в контексте нынешней иллюстрации Малюську можно уже называть политическим подкаблучником. Потому что он сидел под тем самым столом, на котором лежали каблуки его собственных ботинок.

ПРЕДЫДУЩЕЕ СТРАННОЕ ФОТО МИНИСТРА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ

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