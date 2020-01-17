«Странный» украинский министр опять отличился неведомой фотоерундой

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17 января 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: фейсбук министра юстиции Украины

странное фото министра юстиции Украины

Украинский министр юстиции Денис Малюська выложил новое фотонедоразумение. На своей официальной страничке он опубликовал фото, которое совершенно не вяжется с его статусом федерального чиновника.

Снимок сделан в кабинете министра. На ней представлена работа кисти. Не кисти художника, а кисти человека. И эта работа при помощи авторучки. Судя по всему, кисть принадлежит самому министру юстиции, который сидит под столом.

Это фото должно было стать юмореской. В подписи к снимку глава министерства юстиции Украины поделился «юмором смеха», вероятно, предполагая «овации аплодисментов» в качестве реакции.

«Даже если я умру (не то, что буду в статусе ИО) все равно рука сможет подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства», — написал Денис Малюська в описании фото: «И да. Я поддерживаю Алексея Гончарука. Он лучший премьер в истории Украины».

Возможно, это все выглядело бы смешно, если бы фото не казалось нелепым. Министр юстиции федерального уровня сидит под столом, чтобы сделать фото! Завтра он в том же кабинете будет встречаться с серьезными влиятельными людьми. Они будут смотреть на него, как на клоуна.

Кабинет министра на фотографической «дребедени» воплощает, наверное, весь украинских кабинет министров.В нынешнюю пятницу, 17 января, на своих страничках в фейсбуке многие из глав украинских министерств устроили Гончаруку настоящую «техасскую лизню лизняпилой». Премьер-министр подал заявление об отставке в адрес Зеленского.

Причем коллеги Малюськи сделали это примерно так же нелепо, как министр юстиции. Его пассаж про поддержку Гончарука, мол, он «лучший премьер в истории Украины» выглядит, как: «Ай, да я, спасибо мне!» Потому что работа премьер-министра складывается из совокупности работ глав министерств. А лучшим Гончарук быть не может, потому что заявление подал после того, как опростоволосился на скандальной записи с внутреннего совещания, в ходе которого признал себя профаном. После публикации этого аудио он и "подал в отставку".

Ранее Денис Малюська политически оскоромился, опубликовав не менее странное фото с башмаками на столе. В тот раз был пассаж в адрес новости о заявлении об увольнении в связи с низкой зарплатой. Наверное, после того фото в контексте нынешней иллюстрации Малюську можно уже называть политическим подкаблучником. Потому что он сидел под тем самым столом, на котором лежали каблуки его собственных ботинок.

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