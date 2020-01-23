Корреспондент АН «потопал ножками» по Донбассу и узнал, как на Украине относятся к Зеленскому

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23 января 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

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На подконтрольной Украине стороне Донбасса к президенту Украины относятся, как к скомороху, которым управляют олигархи. Об этом корреспонденту АН рассказали жители Сартаны. Этот поселок находится на подконтрольной официальному Киеву стороне Донецкой области.

Это путешествие стало откликом на призыв президента Украины. На саммите «нормандской четверки» Владимир Зеленский пригласил российских журналистов на Украину «потопать ножками, ручками, глазками», чтобы все увидеть своими глазами.

Сразу после того заявления кто-то из журналистов сразу же отправился в Киев. Однако к ним были применены санкции. Кого-то не выпустили из аэропорта, а кто-то был объявлен персоной нон-грата после поездки.

Корреспондент АН в Киев ехать не рискнул из-за риска задержания сотрудниками СБУ, но на призыв Зеленского откликнулся, поездкой на Донбасс. Пока обе мятежные республики (и ДНР, и ЛНР) являются непризнанными. Они официально считаются территорией Украины. «Потопать ножками» по Украине, можно и тут.

Подконтрольная официальному Киеву сторона мало, чем отличается от Донбасса народного. И там и там такие же дома, такие же дороги. Различаются разве что средние зарплаты.

«У нас люди зарабатывают в среднем 10 тысяч гривен», — рассказал корреспонденту АН житель Сартаны. Этот поселок находится в Донецкой области, на подконтрольной официальному Киеву стороне: «Это около 25 тысяч рублей».

ДОРОГА В СТОРОНУ КПВВ ГНУТОВО НА ФОТО ИЗ ПРИГРАНИЧНОГО С УКРАИНОЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА В ДНР

Люди на обеих сторонах одни и те же. Они говорят по-русски. Могут разговаривать по-украински, но этот язык не любят ни там, ни там. Конечно, есть исключения со своим, специфическим, отношением к происходящему на Донбассе. Разговоры о политике иногда заканчиваются руганью. Но она заканчивается общей константой дискуссии — микроскопической ролью Зеленского в большой политике.

«Да, как в Сартане относятся к Зеленскому? Как к скомороху!» — объяснял корреспонденту АН житель упомянутого поселка по имени Василий: «Олигархи поставили марионетку, чтобы управлять государством. Он сегодня несет одно, завтра другое. Ему нужно и перед теми сыграть, и перед этими. Кормушки они не могут поделить между собой».

Разговор с Василием состоялся на приграничном населенном пункте между ДНР и Донецкой областью. Василий приехал с семьей к куму и теперь торопился домой. Нужно было успеть засветло. Поэтому беседа получилась короткой. Гражданин Украины прифронтовой даже не смог толком рассказать, как живется на подконтрольной Украине стороне. Он успел лишь тяжело вздохнуть, махнуть рукой и пояснить: «У нас не живется, а выживается».

Дополнять что-то к своему «выживается» Василий не стал. Он пояснил лишь, что не может быть многословным, потому что у него дома остался ребенок и он боится за него. Наверное, этот вопрос нужно задать Зеленскому: почему у него жители прифронтовой зоны боятся.

Сейчас в Минске идут переговоры. Контактная группа обсуждает места отвода сил с мест разграничения. По слухам, пока договорились об окрестностях КПВВ «Гнутово». Теперь там следят за новостями, но пока понятия не имеют, что даст этот развод сил.

«Ну, разведут и разведут, толку-то», — посетовал корреспонденту АН житель поселка Куликово, представившийся Андреем.

Андрей не ждет, не верит, а скорее уповает на то, что когда-нибудь что-нибудь стабилизируется. На подконтрольной официальному Киеву у него осталось имущество. Украинские власти фактически отобрали у него землю и не отдают. И этот вопрос он тоже хочет задать Зеленскому: будет ли компенсация. Скорее всего, президент Украины на него ответить не смогут. Сейчас в Киеве в самом разгаре скандал с земельной реформой. Житель поселка Куликова боится, что украинские власти под шумок продадут его землю.