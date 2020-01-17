В Минске договорились о новом разведении сил?

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17 января 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

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Трехсторонняя контактная группа достигла договоренности об отводе войск в районе контрольного пункта «Гнутово». Об этом сообщили украинские СМИ. К сожалению, пока только «Гнутово».

Стороны продолжают договариваться. Обсуждают возможность разведения сторон в девяти местах на линии фронта. Украина называет четыре точки на карте. Россия предлагает шесть. Одна из них совпадает, поэтому общее количество позиций в обоих списках равно девяти.

Представители официального Киева называют Станицу Луганская, Новоселицу Вторую, Авдеевку, участок возле Авдеевки, и пограничный пункт «Гнутово». Россия настаивает на населенных пунктах Счастье, Веселогоровка, Раскладка, Широкино, окрестности Авдеевки и тот же самый КПВВ «Гнутово».

Эта самая точка на линии фронта в районе пункта «Гнутово» была общей в обоих списках. Поэтому сторонам удалось договориться по поводу нее.

Впрочем, официального подтверждения договоренности пока нет. Украинские СМИ сообщили информацию со ссылкой на собственные источники.

Так или иначе, но переговоры продолжаются. Следующая встреча назначена на 29 января. Это произойдет через полторы недели.