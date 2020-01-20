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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Донецк заехал правозащитник из США

, 17:56 [ «Аргументы Недели», , ]

В Донецк заехал правозащитник из США
правозащитник из США Чейз Тичек на фото автора

Ему интересны права людей, именно поэтому его захотелось приехать в Донецк. На Донбасс прибыл американский правозащитник Чейз Тичек. Корреспондент АН узнал, каковы его первые впечатления.

В Соединенных Штатах Чейз Тичек известен, как активист. Он выступал против расстрела полицейскими людей в штате Теннесси, кроме того, там его интересует иммиграционная политика.

Про Донбасс американские СМИ рассказывают достаточно однобоко. Бойцов армии Донецкой и Луганской народной республики они называют сепаратистами. Эта заангажированность не устроила Чейза Тичека. Он решил посмотреть своими глазами на то, что происходит на самом деле. Поэтому и прибыл на Донбасс.

В Донецке американский правозащитник планирует пробыть несколько месяцев. Он будет знакомиться с людьми, узнавать их истории и рассказывать о них своей аудитории, которая у него появилась в результате правозащитной деятельности.

На Донбассе Чейз Тичек пока несколько дней. Тут он не увидел ни сепаратистов, ни террористов. Сам город оставил у него положительные эмоции.

«Центр Донецка похож на любой другой город», — признался Чейз Тичек корреспонденту АН при знакомстве.

Американец еще не успел сформировать полной картины того, что происходит на Донбассе. Первое на что он обратил внимание — доброжелательность людей. Они очень приветливы. Кроме того, он отметил еду.

 

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