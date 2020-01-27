Глава Чувашии прокомментировал обвинения в неуважении к спасателям:

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27 января 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Михаил Игнатьев, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отреагировал на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС. Он напомнил, что возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также сам помогал спасателям в тушении лесных пожаров.

«Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились», - отметил Игнатьев.

Глава республики назвал информацию в СМИ «домыслами, слухами и откровенной ложью».

Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого Игнатьев решил «подшутить» над сотрудником МЧС, заставив его прыгать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Однако глава МЧС Евгений Зиничев назвал поведение чиновника «недопустимым».