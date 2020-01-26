Когда муж и жена - одна сатана. Супруга чувашского губернатора оправдала «дрессировку» пожарного

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26 января 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

Жена губернатора Чувашии Михаила Игнатьева решила защитить своего супруга, на которого буквально обрушился шквал негативных комментариев за то, что он заставил офицера МЧС подпрыгивать, чтобы получить ключи от новой машины.

«Это всё ерунда. Видео сделано несколько раз, повтор, как будто на самом деле собачка прыгает. Это всё переделано, форматировано. Ерунда», — сказала Лариса Игнатьева. Также супруга чиновника опровергла слухи о скорой отставке политика, заявив, что он никуда не собирается уходить, сообщает Пятый канал.

Напомним, недавно Игнатьев спровоцировал скандал с РПЦ и призывал «мочить» журналистов, критикующих власть. Позже ему пришлось оправдываться и объяснять, что его неправильно поняли.

"То не так поняли, то шутку не оценили. Какой тупой народ попался доблетсному губерннатору", "Да они стоят друг друга, он делает глупочтм, она его глупо отмазывает", - коммернтируют новость в Сети.