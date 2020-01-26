Глава МИД Австрии: В перспективе безопасность в Европе возможна только с Россией

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26 января 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что разделяет мнение о том, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией.

Он отметил, что это не его цитата – так говорит федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а он «с удовольствием его цитирует».

Шалленберг отметил, что существовала надежда на то, что Россия станет частью общества с западными ценностями, но Москва пошла по собственному пути.

Он также добавил, что Австрия всегда старалась держать открытыми каналы для диалога, поскольку «обоюдная игра в молчанку еще никогда никому ничего не принесла».

Ранее новое правительство Австрии опубликовало рабочую программу, в которой говорится о продолжении курса на смягчение санкций против России.