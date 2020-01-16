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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Стали известны подробности встречи по стратегической стабильности в Вене

, 22:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия.

Стали известны подробности встречи по стратегической стабильности в Вене
Герб Вены

Министерство иностранных дел России сообщило о состоявшихся 16 января в Вене российско-американских консультациях по стратегической проблематике. Об этом говорит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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Известно: делегации возглавляли замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Кристофер Форд. Во время встречи произошел обмен оценками и мнения по ситуации в области международной безопасности.

Рябков выделил некоторые факты прошедшего события. Он считает, что консультации не принесли ясности относительно планов Вашингтона по Договору о стратегических наступательных вооружениях и уточнил: Россия намерена продолжать отработку данной темы в контактах с американскими властями.

Сергей Алексеевич Рябков с 15 августа 2008 года занимает должность заместителя министра иностранных дел Российской Федерации. Он курирует вопросы отношений со странами Северной и Южной Америк, нераспространения и контроля над вооружениями, проблематику иранской ядерной программы и другие.

ЕЧ

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