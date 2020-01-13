В Австрии выступили против санкций США по

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг подверг жесткой критике американские санкции против "Северного потока – 2". Об этом дипломат сообщил в рамках разговора с журналистами.

Шалленберг отметил, что Австрия отвергает экстерриториальное действие санкций со стороны США. "Это неприемлемо", – заключил дипломат.

Министр заметил, что трубопровод способствует диверсификации энергоснабжения Европы и никак ущемляет интересы украинской стороны. Алексанер Шалленберг напомнил, что Вашингтон не скрывает, что критикует проект строительства газопровода из-за собственных экономических соображений.