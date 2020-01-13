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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

В Австрии выступили против санкций США по "Северному потоку – 2"

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Die Presse

В Австрии выступили против санкций США по
флаг Австрии, pixabay.com
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг подверг жесткой критике американские санкции против "Северного потока – 2". Об этом дипломат сообщил в рамках разговора с журналистами.
 
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Шалленберг отметил, что Австрия отвергает экстерриториальное действие санкций со стороны США. "Это неприемлемо", – заключил дипломат.
 
Министр заметил, что трубопровод способствует диверсификации энергоснабжения Европы и никак ущемляет интересы украинской стороны. Алексанер Шалленберг напомнил, что Вашингтон не скрывает, что критикует проект строительства газопровода из-за собственных экономических соображений.
ЕТ

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