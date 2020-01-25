После «ухода» Суркова, на Донбассе заговорили о переменах

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25 января 2020, 20:03 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: facebook

Владислав Сурков на скриншоте youtube-видео

Новости об отставке Владислава Суркова спровоцировала массу разговоров в Донецке. Политик работает в Кремле. Последние несколько лет он был помощником Президента РФ, и занимается вопросами Донбасса.

Официальный Донецк бурлит. Новость об оставке Владислава Суркова породила массу слухов. Ими делятся преимущественно кулуарно. Но некоторые просачиваются в публичное пространство.

«Ахметовские напряглись, некоторые уже на чемоданах», — написал донецкий блогер Соломон Яхинсон, намекая на группу олигарха Рената Ахметова.

В кулуарных разговорах различные источники называют самые разные группы. Они утверждают, что эти группы имеют различные уровни влияния.

Если честно, после всех этих разговоров у корреспондента АН сложилось впечатление, что реально в Донецке никто ничего не знает. Тут любят интерпертировать политические сигналы и строить различные прогнозы. Как правило, они проваливаются.

Того же самого Владислава Суркова политически хоронили уже несколько раз. В различное время корреспонденту АН уже не раз сообщали о том, что Сурков отстранен. Но на саммит «нормандской четверки» с Владимиром Путиным ехал именно он.

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