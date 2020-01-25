Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Владислав Сурков ушел с госслужбы из-за «смены курса на украинском направлении»

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владислав Сурков ушел с госслужбы из-за «смены курса на украинском направлении»
Владислав Сурков на скриншоте youtube-видео

Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.

Формулировка ухода звучит так: «в связи со сменой курса на украинском направлении». По словам Чеснакова, через месяц Сурков обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.

Сурков занимал пост помощника президента России с 2013 года. Он занимался вопросами, связанными с социально-экономическим сотрудничеством с Абхазией и Южной Осетией, а также с урегулированием конфликта на юго-востоке Украины. До этого, с 2012 по 2013 год, занимал пост руководителя аппарата правительства. С 2011 по 2012 год был заместителем председателя правительства. Сурков также являлся помощником президента с 2004 по 2008 год.

Читайте также:

1. Помощник Путина раскрыл будущее ДНР и ЛНР на закрытой встрече с ополченцами

ДВа

//картина дня

В мире

В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Латвии о русском языке

В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Латвии о русском языке

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров утром в субботу, 25 января, оценил слова бывшего президента Латвии Андриса Берзиньша о русском языке.

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала сообщения о распространении в Китае смертельно опасного коронавируса. Парламентарий считает, что болезнь может иметь рукотворное происхождение.

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала сообщения о распространении в Китае смертельно опасного…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Выпускник МАИ по специальности «механическое оборудование летательных аппаратов», доктор технических наук Сергей Романов сокращен с должности первого заместителя…

Появились подробности гибели 20-летней девушки-блогерши, сожженное тело которой найдено в лесу под Петербургом. У девушки был молодой человек Алесь Завтраков и свободные…

//новости ан

ЦРУ США выложило в открытый доступ архивные документы о Степане Бандере, который был профессиональным агентом Адольфа Гитлера. Франц Клинцевич: "Чествование Бандеры…