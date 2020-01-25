Владислав Сурков ушел с госслужбы из-за «смены курса на украинском направлении»

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25 января 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владислав Сурков на скриншоте youtube-видео

Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.

Формулировка ухода звучит так: «в связи со сменой курса на украинском направлении». По словам Чеснакова, через месяц Сурков обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.

Сурков занимал пост помощника президента России с 2013 года. Он занимался вопросами, связанными с социально-экономическим сотрудничеством с Абхазией и Южной Осетией, а также с урегулированием конфликта на юго-востоке Украины. До этого, с 2012 по 2013 год, занимал пост руководителя аппарата правительства. С 2011 по 2012 год был заместителем председателя правительства. Сурков также являлся помощником президента с 2004 по 2008 год.

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