Помощник Путина раскрыл будущее ДНР и ЛНР на закрытой встрече с ополченцами

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17 декабря 2019, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Помощник президента России Владислав Сурков, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Владислав Сурков, помощник российского лидера Владимира Путина, раскрыл будущее самопровозглашенных ДНР и ЛНР на состоявшейся в Москве закрытой встрече с добровольцами Донбасса. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

По словам одного из участников мероприятия, из выступления Суркова следует, что реинтеграция республик в состав Украины не произойдет, пишет «Московский комсомолец». Также, согласно данным, оказавшимся в распоряжении СМИ, помощник президента России отметил, что Москва не собирается «сливать» Донбасс, а при обострении ситуации в регионе будут задействованы силы добровольцев.

Ранее в Народной милиции ДНР рассказали о «бунте» в 10-й бригаде армии Украины, выполняющей боевые задачи в зоне конфликта на востоке страны.