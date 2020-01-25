В Кремле отреагировали на сообщение об отставке Владислава Суркова

//Политика 13+

25 января 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщение директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова о том, что помощник президента РФ Владислав Сурков оставляет государственную службу.

«Я не располагаю никакой информацией относительно отставки Суркова. Каких-либо указов президента на этот счет нет», - пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что Алексей Чеснаков написал в своём Telegram-канале, что помощник президента Владислав Сурков покидает свой пост «в связи со сменой курса на украинском направлении». По его словам, он якобы объяснит причину своих действий через месяц.