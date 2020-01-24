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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Путин назначил помощниками президента Мединского и Орешкина

, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин назначил помощниками президента Мединского и Орешкина
Владимир Мединский, Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 24 января, назначил Владимира Мединского и Максима Орешкина своими помощниками. Указы опубликовали на интернет-портале правовой информации.
 
Напомним, ранее Мединский являлся главой Министерства культуры, а Орешкин – Министерства экономического развития. На прошлой неделе правительство, которым руководил Дмитрий Медведев, ушло в отставку, а новый кабмин возглавил Михаил Мишустин.
 
Министерское кресло также покинул зампредседателя правительства Дмитрий Козак. Сегодня Владимир Путин назначил его третьим заместителем руководителя своей администрации. 
 
Все указы вступают в силу с момента их подписания.
 
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