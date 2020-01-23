Госдума приняла в первом чтении предложенные президентом изменения в Конституцию

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23 января 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума на пленарном заседании в 23 января приняла в первом чтении законопроект о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». За законопроект проголосовало 432 депутата, против и воздержавшихся нет, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. Таким образом, в поддержку документа высказались все четыре фракции.

«Говоря о Конституции и поправке, которую вносит президент, мы с вами переходим от декларации к Конституции прямого действия, особенно в области социальной политики, социального государства», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ранее назвавший предложения президента РФ «историческим решением».

Официальный представитель президента по законопроекту, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что проект предлагает поправки в 22 статьи глав с 3 по 8 Конституции РФ и не затрагивает ее фундаментальных положений.

По его словам, поправки направлены на обеспечение суверенитета нашей страны, закрепление социальных гарантий для граждан, развитие политической системы, в том числе путем усиления роли парламента, формирование структуры органов государственной власти, установление системы публичной власти, на повышение требований к лицам, занимающим госдолжности, и совершенствование законотворческого процесса.

Он подчеркнул, что многие из предложенных главой государства изменений уже действуют на уровне законов, но теперь предлагается закрепить их на конституционном уровне, что позволит придать им высокую степень защиты от «меняющихся настроений, эмоций, каких‑то политических историй». Он напомнил, что, в частности, законопроектом закрепляется необходимость индексации пенсий и социальных выплат, а также устанавливается, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного уровня.

Среди других изменений, предложенных Владимиром Путиным, — закрепление в Конституции новых требований к претендующим на должность президента РФ, новые требования к чиновникам, депутатам и судьям, усиление роли Госдумы и Совета Федерации, а также закрепление роли Госсовета.

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