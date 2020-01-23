В России предлагают снизить возраст выхода на пенсию многодетным отцам

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23 января 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Парламент Удмуртии выступил с законодательной инициативой снизить возраст выхода на пенсию для многодетных отцов. Проект уже внесен в Госдуму и передан на рассмотрение председателю нижней палаты парламента России.

Авторы законопроекта предполагают, что такая мера позволит снизить социальную напряженность, а семьи не будут ограничиваться двумя детьми.

Удмуртские депутаты также отмечают, что назрела необходимость в льготах по досрочному выходу на пенсию для отцов, содержащих и воспитывающих более трех детей в семье. Об этом говорится в пояснительной записке к законодательной инициативе.

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