Украинская делегация опрофанилась в Давосе

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23 января 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: фото Зеленского

фото украинской делегации в Давос с сайта президента Украины

Премьер-министр Украины пришел на важную встречу в грязных ботинках, а глава Минфина, вообще, нарушила дресс-код. Этими наблюдениями за украинской делегацией в Давосе поделились киевские СМИ.

Обувь Зеленского украинские журналисты рассматривали чуть ли не под микроскопом. Президент Украины уже поднаторел в политике. Его ботинки оказались на политической высоте достаточно чистыми.

В свою очередь премьер-министр Украины Гончарук пал жертвой политических стилистов. Он пришел на встречу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в грязных ботинках. Эта невнимательность имеет огромное значение в переговорах. К внешнему виду в деловых кругах относятся очень щепетильно. Отношение к одежде говорит о характере человека. Большие деньги не терпят небрежности.

Уже глава украинского Минфина Оксана Маркарова опростоволосилась с кроссовками. Она присутствовала на той же встрече и пыталась спрятать ноги за изящным столиком. Это у нее не получилось. Ноги Маркаровой привлекли внимание.

Стоит отметить, что именно в Швейцарии очень щепетильно относятся к обуви. К слову, во время Второй мировой войны швейцарские спецслужбы вычисляли шпионов именно по грязной обуви. После пешего перехода через границу агенты заходили в поезд. На следующей станции к ним подходили сотрудники спецслужб и просили предъявить документы, а потом выводили из поезда.

Уже после войны выяснилось, что внимание пограничников привлекала обувь сомнительных «путешественников». Швейцарцы не могут выйти на улицу в нечищенных ботинках. Для появления на людях в грязной обуви у жителя Швейцарии должны быть очень веские причины. И это должно быть, как минимум падение метеорита в соседнем дворе. Даже Вторая мировая война в список веских причин для нечищенной обуви в Швейцарии не входит.

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