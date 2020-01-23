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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Украинская делегация опозорилась с хамской парковкой в Давосе

, 20:16 [ «Аргументы Недели», , ]

Украинская делегация опозорилась с хамской парковкой в Давосе
хамская парковка в Давосе на скриншоте youtube-видео

Припарковавшийся на тротуаре джип в Давосе спровоцировал скандал. Судя по номерам, автомобиль принадлежит кому-то из украинской делегации.

Скандал спровоцировало фото из Давоса. Сейчас там проходит Всемирный экономический форум. На хамскую парковку на тротуаре обратили внимание украинские СМИ. Они сняли видео возле здания «Украинского дома».

«Члены украинской делегации паркуют свои автомобили прямо на тротуаре, совсем как в Киеве», — прокомментировала произошедшее одна из украинских корреспондентов. Она находилась возле здания, где проходил «украинский завтрак»

Местная полиция отреагировала на инцидент совсем не по-киевски. Водителю выписали штраф. Сообщается, что он будет выплачен из бюджета Украины.

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