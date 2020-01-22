Зеленский выступил в Давосе и заявил, что конфликт в Донбассе может завершиться «завтра»

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22 января 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

В. Зеленский, фото из соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Всемирном экономическом саммите в Давосе сделал несколько важных заявлений. Зеленский заявил, что если стороны конфликта в Донбассе захотят завершить его, то он закончится прямо завтра.

Украинский президент назвал конфликт на Донбассе войной. Он заявил: "Мы не смогли пока что прекратить полностью огонь и терять наших украинцев" и выразил уверенность, что если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра. ".. потому что Украина защищает свои земли, война на нашей территории, но мы в своем мозгу понимаем, что готовы ее прекратить сегодня", - цитирует Зеленского RT.

Видео выступления Владимира Зеленского опубликовано в Facebook офиса президента Украины. Зеленский также заявил о намерении Украины стать лидером Восточной и Центральной Европы, - сообщает ТАСС. По его словам, это планы амбициозные, и нет ничего невозможного.

"Мы программируем себя на позитивные мыли, на амбициозные задачи — стать лидером Восточной Европы и Центральной Европы", — заявил Зеленский и предложил всем желающим стать инвестором успешной Украины.

Украина — именно то место, где творятся чудеса. Украина должна стать Меккой Восточной Европы и Центральной Европы", — считает украинский президент.