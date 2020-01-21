Зеленский попал в скандал из-за делегации в Давос

Президент Украины взял с собой на Всемирный экономический форум в Давос неоправданно большое количество делегатов. Участие многих из-них сомнительное и вызывает массу вопросов. С учетом тяжелого экономического положения официального Киева и дороговизны самой поездки это спровоцировало скандал.
Скандал спровоцировал политолог Виктор Уколов. Он опубликовал фото из самолета. На снимке представлены члены украинской делегации. Среди них не только члены правительства, но и депутаты Верховной Рады.
«Зеленский решил удивить инвесторов в давосе количество чиновников», — прокомментировал политолог опубликованную фотографию: «Кроме президента и правительства в Давосе летят несколько десятков народных депутатов. Сомнительная практика. Особенно с точки зрения налогоплательщиков. Швейцария и так не дешева, а в Давосе сегодня просто безумно дорого».
Рассказывая о Давосе, политолог с сарказом отметил, что туда отправился в том числе премьер-министр Украины Гончарук. Не так давно он оскандалился со скрытой аудиозапиьсю совещания, в которой признался, что является профаном в экономике.
«Самое интересное - это ведущая делегация президента, в которой находится премьер, который сказал, что он профан в экономике», — заметил Виктор Уколов.
Читайте также:
1. Кличко госпитализировали после форума в Давосе