Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Зеленский попал в скандал из-за делегации в Давос

, 18:40 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: фейсбук-страничка украинского политолога

Зеленский попал в скандал из-за делегации в Давос
украинская делегация в Давос на фейсбук-фото политолога Виктора Уколова

Президент Украины взял с собой на Всемирный экономический форум в Давос неоправданно большое количество делегатов. Участие многих из-них сомнительное и вызывает массу вопросов. С учетом тяжелого экономического положения официального Киева и дороговизны самой поездки это спровоцировало скандал.

Скандал спровоцировал политолог Виктор Уколов. Он опубликовал фото из самолета. На снимке представлены члены украинской делегации. Среди них не только члены правительства, но и депутаты Верховной Рады.

«Зеленский решил удивить инвесторов в давосе количество чиновников», — прокомментировал политолог опубликованную фотографию: «Кроме президента и правительства в Давосе летят несколько десятков народных депутатов. Сомнительная практика. Особенно с точки зрения налогоплательщиков. Швейцария и так не дешева, а в Давосе сегодня просто безумно дорого».

Рассказывая о Давосе, политолог с сарказом отметил, что туда отправился в том числе премьер-министр Украины Гончарук. Не так давно он оскандалился со скрытой аудиозапиьсю совещания, в которой признался, что является профаном в экономике.

«Самое интересное - это ведущая делегация президента, в которой находится премьер, который сказал, что он профан в экономике», — заметил Виктор Уколов.

Читайте также:

1. Кличко госпитализировали после форума в Давосе

2. Зеленский рассказал, при каких условиях уйдёт в отставку

//картина дня

В мире

Украинский политик объяснил невозможность военной победы Киева над Донбассом

Украинский политик объяснил невозможность военной победы Киева над Донбассом

У Киева нет шансов на военную победу в Донбассе. С соответствующим заявлением некоторое время назад выступил в разговоре с журналистами Николай Пундик, бывший председатель Одесского облсовета.

Сотрудник СБУ заявил, что в киевских тюрьмах остались пленные с Донбасса. Признание опубликовано в его телеграм-канале.

Сотрудник СБУ заявил, что в киевских тюрьмах остались пленные с Донбасса. Признание опубликовано в его телеграм-канале.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Случайный посетитель стриптиз-клуба в Великобритании не мог покинуть заведение больше 12 часов. Танцовщицы силой удерживали клиента, чтобы опустошить его банковский счет

//новости ан

В московской школе учитель рисования заставила школьницу дорисовать вернувшемуся с войны солдату оторванную ногу. Правда жизни не нужна, главное - чтобы было "правильно…

//новости ан

В Москве арестовали на двое суток мужчину, который не захотел просвечивать сумку на входе в метро. Он был уверен, что рентген металлодетектора, установленный на станции…