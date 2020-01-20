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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Зеленский рассказал, при каких условиях уйдёт в отставку

, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Рамблер

Зеленский рассказал, при каких условиях уйдёт в отставку
Фото: соцсети

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что есть лишь одно условие, при котором он может уйти в отставку. Кроме того, глава Украины обозначил главную задачу власти.

По мнению Зеленского, властям Украины необходимо решить проблему коррупции в стране – это является одной из основных задач правительства. Также он отметил, что процесс будет долгим и сложным. Зеленский уверен, что для этого необходимо реформировать государственную прокуратуру и службы безопасности.

При этом президент Украины заявил, что уйдёт в отставку только в том случае, если его обвинят в коррупции. «Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции, а не в какой-то политической вещи, чем-то, что действительно произошло, тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку», - сказал он.

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