Зеленский рассказал, при каких условиях уйдёт в отставку

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20 января 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Рамблер

Фото: соцсети

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что есть лишь одно условие, при котором он может уйти в отставку. Кроме того, глава Украины обозначил главную задачу власти.

По мнению Зеленского, властям Украины необходимо решить проблему коррупции в стране – это является одной из основных задач правительства. Также он отметил, что процесс будет долгим и сложным. Зеленский уверен, что для этого необходимо реформировать государственную прокуратуру и службы безопасности.

При этом президент Украины заявил, что уйдёт в отставку только в том случае, если его обвинят в коррупции. «Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции, а не в какой-то политической вещи, чем-то, что действительно произошло, тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку», - сказал он.

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