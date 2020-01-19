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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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На Украину доставили тела погибших в Тегеране

, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Украину доставили тела погибших в Тегеране
Фото: pixabay.com

На Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе в Тегеране. Самолёт с останками пассажиров и членов экипажа приземлился в аэропорту «Борисполь» в Киеве. Отмечается, что борт встречал Владимир Зеленский.

МИД Ирана просит не превращать крушение Boeing 737 в политическую проблему

МИД Ирана просит не превращать крушение Boeing 737 в политическую проблему

Президент Украины лично присутствовал на взлётно-посадочной полосе во время приземления лайнера. Также с ним находились премьер-министр страны Алексей Гончарук и спикер Рады Дмитрий Разумков.

Лайнер Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение в небе над Тегераном утром 8 января. Погибли все 176 человек, находящихся на борту. Как позже выяснилось, самолёт был принят за крылатую ракету США и сбит иранскими системами ПВО.

АБ

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