На Украину доставили тела погибших в Тегеране

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19 января 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

На Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе в Тегеране. Самолёт с останками пассажиров и членов экипажа приземлился в аэропорту «Борисполь» в Киеве. Отмечается, что борт встречал Владимир Зеленский.

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Президент Украины лично присутствовал на взлётно-посадочной полосе во время приземления лайнера. Также с ним находились премьер-министр страны Алексей Гончарук и спикер Рады Дмитрий Разумков.

Лайнер Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение в небе над Тегераном утром 8 января. Погибли все 176 человек, находящихся на борту. Как позже выяснилось, самолёт был принят за крылатую ракету США и сбит иранскими системами ПВО.