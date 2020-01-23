Путин предложил организовать встречу пяти лидеров стран СБ ООН

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23 января 2020, 20:11 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Иерусалиме предложил созвать саммит с участием России, США, Китая, Франции и Великобритании, чтобы обсудить актуальные глобальные проблемы.

Российский лидер подчеркнул, что разобщенность может привести к страшным последствиям. Он предложил провести встречу глав пяти постоянных членов Совбеза ООН, на которой лидеры обсудили бы вопросы безопасности.

При этом, как отмечает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не уточнил, когда именно Москва направит в страны "пятерки" постоянных членов СБ ООН предложение о проведении саммита в 2020 году.

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