Путин предложил организовать встречу пяти лидеров стран СБ ООН

Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Иерусалиме предложил созвать саммит с участием России, США, Китая, Франции и Великобритании, чтобы обсудить актуальные глобальные проблемы.
Российский лидер подчеркнул, что разобщенность может привести к страшным последствиям. Он предложил провести встречу глав пяти постоянных членов Совбеза ООН, на которой лидеры обсудили бы вопросы безопасности.
При этом, как отмечает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не уточнил, когда именно Москва направит в страны "пятерки" постоянных членов СБ ООН предложение о проведении саммита в 2020 году.
Читайте также:
1. Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение Освенцима и его матери
2. На церемонии в Израиле Путин был растроган, а Лавров прослезился