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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Путин предложил организовать встречу пяти лидеров стран СБ ООН

, 20:11 [ «Аргументы Недели» ]

Путин предложил организовать встречу пяти лидеров стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Иерусалиме предложил созвать саммит с участием России, США, Китая, Франции и Великобритании, чтобы обсудить актуальные глобальные проблемы.

Российский лидер подчеркнул, что разобщенность может привести к страшным последствиям. Он предложил провести встречу глав пяти постоянных членов Совбеза ООН, на которой лидеры обсудили бы вопросы безопасности.

При этом, как отмечает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не уточнил, когда именно Москва направит в страны "пятерки" постоянных членов СБ ООН предложение о проведении саммита в 2020 году.

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