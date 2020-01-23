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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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На церемонии в Израиле Путин был растроган, а Лавров прослезился

, 17:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пресс-служба Кремля

На церемонии в Израиле Путин был растроган, а Лавров прослезился
Владимир Путин в Израиле, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятиях памяти жертв Холокоста, проходящих сегодня в Израиле.

Сегодня утром Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Израиль, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц (Освенцим). В аэропорту Бен-Гурион российского лидера встретил глава МИД Израиля Исраэль Кац и лично поблагодарил его за освобождение Освенцима Красной армией.

 

В рамках визита президент России встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Израиля Реувеном Ривлином, патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III, а также с Яффой Иссахар – матерью израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду запрещенных веществ.

 

Затем Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент в честь жителей и защитников блокадного Ленинграда «Свеча памяти». Памятник спроектирован петербургскими и израильскими архитекторами и установлен в парке Сакер в центре Иерусалима. В его основании находится капсула с землей с Пискаревского мемориального кладбища.

 

В ходе церемонии открытия монумента журналисты заметили, как глава МИД РФ Сергей Лавров утирает слезу. Впрочем, он был далеко не единственным, кто не смог сдержать эмоций в такой момент.

 

Владимир Путин также был растроган прошедшей церемонией, и отметил это в своем выступлении.

 

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ЛЧ

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