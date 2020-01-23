На церемонии в Израиле Путин был растроган, а Лавров прослезился

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23 января 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пресс-служба Кремля

Владимир Путин в Израиле, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятиях памяти жертв Холокоста, проходящих сегодня в Израиле.

Сегодня утром Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Израиль, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц (Освенцим). В аэропорту Бен-Гурион российского лидера встретил глава МИД Израиля Исраэль Кац и лично поблагодарил его за освобождение Освенцима Красной армией.

Глава МИД Израиля Кац - Путину: Хочу вас поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц. Я лично хочу поблагодарить вас за освобождение Аушвица, потому что моя мать была в этом концлагере. Мы, те, кто были освобождены, знаем, кто это сделал pic.twitter.com/eE9IV1yBZi — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 23, 2020

В рамках визита президент России встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Израиля Реувеном Ривлином, патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III, а также с Яффой Иссахар – матерью израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду запрещенных веществ.

«Все будет хорошо»: Путин встретился с мамой Наамы Иссахар и пообещал «учесть ее просьбу о помиловании при принятии окончательного решения» pic.twitter.com/Z5M8pFvW6f — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 23, 2020

Затем Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент в честь жителей и защитников блокадного Ленинграда «Свеча памяти». Памятник спроектирован петербургскими и израильскими архитекторами и установлен в парке Сакер в центре Иерусалима. В его основании находится капсула с землей с Пискаревского мемориального кладбища.

Под «Священную войну»: Путин открыл в Иерусалиме «Свечу памяти» - мемориал героям Блокады.

Когда кто-то будет приближаться к памятнику, внутри Свечи будет звучать ленинградский метроном pic.twitter.com/UDnu49137o — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 23, 2020

В ходе церемонии открытия монумента журналисты заметили, как глава МИД РФ Сергей Лавров утирает слезу. Впрочем, он был далеко не единственным, кто не смог сдержать эмоций в такой момент.

Довели Лаврова до слез: Глава МИД России на церемонии открытия памятника героям Блокады pic.twitter.com/iVWMNo0N6e — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 23, 2020

Владимир Путин также был растроган прошедшей церемонией, и отметил это в своем выступлении.

«Памятник это очень хорошо. Это останется надолго, надеюсь, на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали вы сегодня... Спасибо!»: Растрогали Путина pic.twitter.com/fDnr08nHUD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 23, 2020

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