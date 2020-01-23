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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Путин в Израиле встретился с матерью девушки, задержанной в транзитной зоне Шереметьево с запрещенным веществом

, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

Путин в Израиле встретился с матерью девушки, задержанной в транзитной зоне Шереметьево с запрещенным веществом
Путин на встрече с матерью Наамы Иссахар, Фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин 23 января в Иерусалиме встретился с Яффой Иссахар, матерью израильтянки Наамы Иссахар, задержанной прошлой весной в транзитной зоне аэропорта Шереметьево с запрещенным веществом и осуждённой в России.

Руководство Израиля после вынесенного наказания Нааме Иссахар хлопотало, чтобы ее освободили.  Наама - гражданка Израиля и США - осуждена за контрабанду.

"...моя девочка, она такая яркая, у неё исходит свет из глаз. Она летела в Израиль, чтобы создать семью", - сказала мать Наамы на встрече с Путиным в присутствиии Патриарха Иерусалимского и всея Палестины Феофила III, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его супруги Сары.

Она попросила Путина: "Пожалуйста, верните её домой. Я очень по ней скучаю и мечтаю её обнять".
Российский лидер рассказал, что сегодня Нааму посещает уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова.
"Мама очень переживает, я вижу это. Я ей сказал и еще раз хочу повторить — все будет хорошо", - заверил Путин.

Наама Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года. В аэропорту Шереметьево она делала пересадку на рейсе Дели — Тель-Авив и ожидала посадки в транзитнй зоне аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака. Сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке израильтянки около 10 г гашиша. 

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