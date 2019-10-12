Гражданка Израиля, задержанная в транзитной зоне Шереметьево с запрещенным веществом, осуждена на 7,5 лет колонии

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12 октября 2019, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Гражданка Израиля Наама Иссахар, задержанная в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево с запрещенным веществом, осуждена в России на 7,5 лет колонии. Израильтянка в апреле возвращалась в Тель-Авив из Индии через Москву.

Из транзитной зоны воздушной гавани она не выходила. Прилетев из Дели, должна была вылететь из Шереметьево в Тель-Авив.

Но в багаже Наамы Иссахар обнаружили 9,5 граммов гашиша. Полиция задержала иностранку и поместила в СИЗО. В СИЗО израильтянка ожидала решения суда.

Химкинский суд приговорил гражданку Израиля к 7,5 года колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. Женщина в суде согласилась, что хранила гашиш, но обвинение в контрабанде наркотиков отрицает. По данным израильского издания Haaretz, Россия предлагала Израилю обменять Иссахар на задержанного в 2015 году в Тель-Авиве российского хакера Алексея Буркова. Но власти Израиля отказались, так как принято решение россиянина выдать в Соединенным Штатам.