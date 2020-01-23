Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение Освенцима и его матери

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23 января 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: Владимир Путин , kremlin.ru

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац встретил в аэропорту Бен-Гурион прибывшего на Всемирный форум памяти холокоста президента РФ Владимира Путина. При этом глава МИД Израиля заявил, что хочет поблагодарить Путина лично за освобождение Освенцима Красной армией.

«Хотел бы поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц и помогла победе над нацистской Германией», - отметил дипломат.

Кац рассказала, что его мать была одной из заложниц концлагеря, а позже её освободили красноармейцы.

Напомним, что российский лидер примет участие в ряде мероприятий, в том числе в церемонии открытия памятника защитникам и жителям блокадного Ленинграда.

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