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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Германия открестилась от украинской железной дороги

, 19:10 [ «Аргументы Недели», , ]

Германия открестилась от украинской железной дороги
фото: pixabay.com

Deutsche Bahn не планирует брать в управление Укрзализныцу. Таков был ответ немецкой компании в комментарии на заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарук. Об этом пишут украинские СМИ.

О том, что Киев планирует передать немецкой компании украинскую железнодорожную «Укрзализницу», глава украинского кабмина заявил в Давосе. Сейчас там проходит Всемирный экономический форум. Выступая на «украинском завтраке, Гончарук сообщил, что уже достигнута договоренность с немцами.

«Вчера был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn», — выступил Гончарук: «Мы хотим отдать немцам в управление на десять лет железную дорогу».

Глава украинского кабмина назвал это решение очень важным. Он поговорил про инвестиции, а потом уточнил: «о деталях еще нужно договариваться, официальные документы еще должны быть подписаны».

Судя по ответу Deutsche Bahn, со своим заявлением Гончарук поспешил. Немцы от украинской железной дороги открестились. Компания собирается помогать лишь с консультациями.

В последнее время за премьер-министром Украины уже закрепилось реноме профана в экономике. После опрометчивых заявлений его теперь можно назвать еще и профаном в политике.

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