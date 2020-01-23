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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Германия в ближайшие 10 лет сможет рулить украинскими железными дорогами

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Германия в ближайшие 10 лет сможет рулить украинскими железными дорогами
Фото: Pixabay

«Украинская железная дорога» как минимум на 10 лет может быть передана под контроль немецкой Deutsche Bahn AG, о чем на на экономическом форуме в Давосе сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, речь идет не только о развитии украинского железнодорожного оператора, но и об «экосистемном» решении – оно, якобы, должно показать «беспрецедентную открытость» Украины для инвестиций.

Гончарук также добавил, что детали соглашения предстоит согласовать, но «политическое решение» принято.

В октябре 2019 года Гончарук говорил о том, инфраструктура железных дорог в стране практически уничтожена, в том числе из-за тотальной коррупции. По данным министерства инфраструктуры Украины, общая протяженность железных дорог в стране составляет почти 20 тысяч километров, причем, электрифицировано менее половины.

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