В Латвии до конца года уволят полторы тысячи железнодорожников

//В мире 13+

21 января 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Rubaltic.ru

Pixabay.com

Из-за продолжающегося сокращения российского транзита «Латвийская железная дорога» до конца нынешнего года будет вынуждена уволить полторы тысячи работников.

Прошедший год для транспортной и транзитной отрасли Латвии охарактеризовался продолжением значительного сокращения российского транзита, в былые годы доходившего до 20% ВВП. Теперь, чтобы выжить, «Латвийская железная дорога» вынуждена не только радикально сократить расходы на обеспечение основной деятельности, но и прибегнуть к массовым увольнениям. В том, что увольнения – массовые, убедиться легко: на данный момент общее количество сотрудников ЛЖД – 6265 человек (не считая дочерних компаний), то есть будет уволен каждый четвертый.

Вместе с тем, буквально на следующий день после этих катастрофических новостей от ЛЖД, латвийский Сейм принял резолюцию, приуроченную к 80-летию «советской оккупации» Латвии. Документ объявляет Советский Союз «равно преступным тоталитарным режимом», как и фашистский Третий рейх, и призывает Россию «признать факт оккупации и незаконной аннексии Латвии», и далее – по накатанной: каяться и платить, платить и каяться.

Прибалты явно рассчитывали и рыбку съесть, и на карусели покататься: выставить себя перед мировым сообществом этакими сиротками, безвинно обиженными империей абсолютного зла, чтобы затем жить припеваючи и на субсидии коллективного Запада, и на компенсации кающейся России.

Вместо этого Россия начала строить собственные порты на прибалтийском побережье, с тем чтобы переориентировать на них весь транзит, шедший через неадекватную Прибалтику. Теперь только через порт Усть-Луга за год проходит около 100 миллионов тонн грузов, а Латвия уже сейчас оценивает ежегодные убытки от потери российского транзита в миллиард евро. Надежды, что «заграница нам поможет», тоже не оправдались: по прогнозам МВФ, Латвия продолжит терять трудоспособное население, а вот повышения уровня жизни до среднеевропейского не предвидится. Русофобия – дорогое удовольствие.

Читайте также: Правительство перестало кормить русофобов