Жириновский призвал исправить главную ошибку в Конституции

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23 января 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

фото: Владимир Жириновский, сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал в ходе внесения поправок в Конституцию исправить давнюю ошибку в основном законе страны. По его словам, пора подчеркнуть роль русского народа в преамбуле.

«Давайте в преамбуле напишем не «Многонациональный народ РФ…», а «Русский и другие народы…». Никакой дискриминации в этом нет, русский действительно самый многочисленный, государствообразующий народ», - пояснил депутат.

Жириновский также предложил ввести в России территориальное деление страны без национальных названий.

Ранее Песков заявил, что ускоренная подготовка поправок к Конституции связана с тем, что инициативы президента Владимира Путина исполняются в приоритетном порядке.

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