Жириновский два года назад рассказал о конституционной реформе, но мы его не приняли всерьез

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21 января 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Владимир Жириновский еще два года назад он рассказал о конституционной реформе, а мы ему не поверили. Сейчас, когда изменение в политической системе бурно обсуждается в обществе, его слова совсем не кажутся такими нереальными.

"Выборов больше не будет, это были последние выборы президента. Им надоело подтасовку делать. Будет госсовет, коллективный орган, где председатель госсовета с правами президента будет выбираться на заседании госсовета. А госсовет будет формироваться из "лучших" губернаторов, для видимости "лучших", министров, сенаторов, депутатов, человек 30–40. Будут сидеть в георгиевском зале Кремля. Поэтому это последние выборы. Им больше это не нужно. Как Си Цзиньпин. Всё, он будет теперь пожизненно. Будем хоронить его как Мао Цзэдуна. Они убрали ограничение по двум срокам. То есть Азия. Мы — Азия", - рассказал о своем взгляде на будущее российской политической системы лидер ЛДПР.